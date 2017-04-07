В России наблюдается переизбыток пустующих новостроек

Президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец заявил, что в настоящее время в России строится около 113 млн кв. метров жилья.

По итогам года ввод жилья может составить от 40 млн до 60 млн «квадратов». Он рассказал, что основная проблема застройщиков теперь - не административные барьеры, а вопрос получения банковских кредитов и возможность продавать квартиры.

Остатки нераспроданных квартир в РФ - 11,6 млн кв. метров жилья. Объем продаж жилья застройщиками в России за год упал на 15% - с 2,16 трлн до 1,83 трлн рублей.

Падает и средняя цена за квадратный метр - с 68 000 до 62 000 рублей, передает Interfax.