В России может появиться зоополиция

Депутаты загсобрания Ленинградской области выступили с инициативой создания при МВД подразделения для охраны животных.

Автором предложения стал Владимир Петров, сообщает RT. Соответствующее обращение будет направлено главе ведомства Владимиру Колокольцеву 25 декабря.

Чиновник пояснил: «У нас в стране организаций, отвечающих за решение проблем в этой сфере, нет, что приводит к печальным последствиям. Этим обусловлено появление так называемых догхантеров, которые пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими «методами».

Зоополиция, по мнению депутата, будет заниматься вопросами жестокого обращения с животными, нападением на людей бездомных и домашних собак, а также случаями, когда люди бросают питомцев на произвол судьбы.

В декабре Госдума приняла закон, предусматривающий ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. Он предполагает штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы или ограничение свободы сроком от трех (если преступление совершено одним лицом) до пяти лет (за совершение преступления группой лиц).