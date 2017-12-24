В России может появиться зоополиция

Депутаты загсобрания Ленинградской области выступили с инициативой создания при МВД подразделения для охраны животных.

Автором предложения стал Владимир Петров, сообщает RT. Соответствующее обращение будет направлено главе ведомства Владимиру Колокольцеву 25 декабря.

Чиновник пояснил: «У нас в стране организаций, отвечающих за решение проблем в этой сфере, нет, что приводит к печальным последствиям. Этим обусловлено появление так называемых догхантеров, которые пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими «методами».

Зоополиция, по мнению депутата, будет заниматься вопросами жестокого обращения с животными, нападением на людей бездомных и домашних собак, а также случаями, когда люди бросают питомцев на произвол судьбы.

В декабре Госдума приняла закон, предусматривающий ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. Он предполагает штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы или ограничение свободы сроком от трех (если преступление совершено одним лицом) до пяти лет (за совершение преступления группой лиц).

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Дума
Следующая новость Крупнейший в мире самолет-амфибия протестирован в Китае

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО