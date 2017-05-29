В России может появиться Арктическая прокуратура

В Генпрокуратуре России обсуждается вопрос о статусе структуры, которая будет осуществлять надзор за соблюдением экологического законодательства в Арктике.

Рассматривают два варианта – новая структура будет самостоятельной (Арктическая природоохранная прокуратура) или подразделением Генпрокуратуры. Окончательное решение пока не принято, сообщили в ведомстве «ФедералПресс».

О планах по созданию Полярной прокуратуры несколько месяцев назад говорил генпрокурор Юрий Чайка. В ведомстве также сообщали, что в течение последних двух лет в Арктической зоне было выявлено семь тысяч нарушений экологического законодательства.