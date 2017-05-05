В России может появиться День Волонтера

Президент РФ Владимир Путин вынес идею на рассмотрение правительством об особом дне в календаре – День Волонтера, который намечается на 5 декабря.

Также Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении в России Года гражданской активности и волонтерства, сообщает Kremlin.ru.

Совместно с администрацией президента правительство также сформулирует предложение по созданию единого федерального интернет-ресурса, который будет освещать деятельность волонтеров.

Волонтер — человек, добровольно занимающийся за свой счет безвозмездной общественно полезной деятельностью.

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