В России может появиться День Волонтера
Президент РФ Владимир Путин вынес идею на рассмотрение правительством об особом дне в календаре – День Волонтера, который намечается на 5 декабря.
Также Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении в России Года гражданской активности и волонтерства, сообщает Kremlin.ru.
Совместно с администрацией президента правительство также сформулирует предложение по созданию единого федерального интернет-ресурса, который будет освещать деятельность волонтеров.
Волонтер — человек, добровольно занимающийся за свой счет безвозмездной общественно полезной деятельностью.
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