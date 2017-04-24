В России может появиться День географа

Президент России, выступая на заседании попечительского совета Русского географического общества, предложил учредить в стране новый специализированный праздник - День географа.

Президент добавил, что следует также включить «заслуженный географ Российской Федерации» в перечень почетных званий страны, сообщает РИА Новости.

По мнению Владимира Путина, это подчеркнет значимость профессии, повысит статус представителей географической науки и, главное, будет способствовать популяризации самой географии.

«Ученые-географы, исследователи, путешественники во все времена вносили огромный вклад в укрепление гуманитарных связей, и, конечно, неоценимы их заслуги перед родной страной, перед Россией. При этом так сложилось, что у них до сих пор нет своего профессионального праздника. Я думаю, вы со мной согласитесь, можно было бы это поправить», - заявил он.

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