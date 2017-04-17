В России может появиться светский аналог закона о защите чувств верующих

Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной Палаты РФ готовит законопроект, который может стать светским аналогом закона о защите чувств верующих.

Документ вводит понятие «особого социального пространства». К таковому будут относиться театры, музеи, выставки, «специально предназначенные для осуществления деятельности, неразрывно связанной с напряженными нравственными и эмоциональными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями», пишут «Известия».

Получив соответствующий статус с одобрения экспертов и местных властей, они смогут устанавливать на своей территории особые правила поведения, нарушение которых повлечет за собой административную ответственность.

Предполагается, что законопроект «О защите высокозначимых нравственных ценностей» до конца весны будет внесен на рассмотрение Госдумы.