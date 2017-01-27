В России может появиться аналог «гринкард»
В России могут ввести аналог американской «гринкард» - «Карту русского». Она будет выдаваться бывшим соотечественникам, которые проживают в странах Балтии и СНГ.
Инициатива принадлежит депутату Госдумы Владимиру Сысоеву. Он пояснил, что карта позволит русским, оказавшимся за рубежом после распада СССР, учиться и работать в РФ, получать медпомощь и прочие услуги наравне с россиянами. Однако обладание картой не будет означать наличия российского гражданства.
Цель проекта состоит в поддержании родственных, этнических и языковых ценностей российского народа за пределами страны, сообщает «Экономика сегодня».
Если законопроект, разрабатываемый парламентарием будет принят, выдача «Карт русского» может начаться уже с 2018 года
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