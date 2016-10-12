В России может появиться космический туроператор
В России может появиться собственный оператор космических туристических полетов. Компания займется организацией отправкой туристов на МКС.
По утверждению источника «Интерфакса» в космической отрасли, компания, скорее всего, будет иметь российскую юрисдикцию.
"Она сможет осуществлять деятельность за рубежом. Поскольку основная целевая аудитория такого рода услуг - потенциальные космические туристы - в основном проживают за границей", - сказал неназванный собеседник агентства.
Сейчас услуги полета на МКС предоставляет американская компания Space Adventures.
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