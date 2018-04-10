В России может подорожать бытовая техника
Европейские поставщики бытовой техники и электроники решили поднять цены на нее на 5-10% и уведомили об этом крупнейшие российские торговые сети.
В качестве причины корректировки цен они называют ослабление курса рубля. Подорожает прежде всего продукция европейских производителей.
В «М.Видео» пообещали делать все возможное для того, чтобы цены на бытовую технику и электронику удержать на существующем уровне. Соответствующие переговоры уже ведутся с поставщиками, сообщает «Интерфакс».
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