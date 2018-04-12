В России могут запретить лживую информацию в соцсетях

Партия «Единая Россия» дорабатывает проект закона о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях.

Депутаты уверены, что в РФ необходимо защитить информационное пространство страны и граждан от недостоверной информации.

На данном этапе законопроект находится на стадии между первым и вторым чтениями в Госдуме, сообщает РИА Новости.

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