В России могут запретить лживую информацию в соцсетях
Партия «Единая Россия» дорабатывает проект закона о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях.
Депутаты уверены, что в РФ необходимо защитить информационное пространство страны и граждан от недостоверной информации.
На данном этапе законопроект находится на стадии между первым и вторым чтениями в Госдуме, сообщает РИА Новости.
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