В России могут запретить лживую информацию в соцсетях

Партия «Единая Россия» дорабатывает проект закона о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях.

Депутаты уверены, что в РФ необходимо защитить информационное пространство страны и граждан от недостоверной информации.

На данном этапе законопроект находится на стадии между первым и вторым чтениями в Госдуме, сообщает РИА Новости.