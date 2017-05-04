В России могут запретить продавать квартиры без отделки

Глава Минстроя Михаил Мень заявил об идее запрета на ввод жилья в эксплуатацию без чистовой отделки.

Он подчеркнул, что идея получила положительные отзывы как со стороны застройщиков, так и покупателей. Речь идет о том, чтобы обязать застройщиков вводить жилье с минимальной отделкой квартир, отмечает Business FM.

По отзывам некоторых застройщиков, дома с минимальным ремонтом выгодны, так как позволяют легко и быстро выйти на рынок арендного жилья.

Единственным вариантом купить квартиру без отделки – оставить на усмотрение покупателя. Такой вариант, по мнению застройщиков, должен остаться в силе, чтобы покупатель еще на стадии строительства мог отказаться от отделки, если он предпочитает сам создавать нужный ему дизайн квартиры.

Также прозвучало мнение, что такой закон может распространяться на квартиры, предоставляемые по социальным программам, но не на весь жилой фонд.

Из минусов был выделен тот факт, что самая не дорогая отдела стоит приблизительно 10% от стоимости самой квартиры, а это значит - росту цены за квартиру минимум на 10%. По этой логической цепочке потребительские возможности снизятся на те же 10%, а то и больше.