В России могут запретить суррогатное материнство

Госдума РФ рассмотрит законопроект, запрещающий суррогатное материнство. Соответствующий проект закона внесет сегодня на рассмотрение сенатор Антон Беляков.

По его мнению, Россия стала центром «репродуктивного туризма», но отношения участников этого бизнеса почти не регулируются государством.

Законопроект поддерживает Русская православная церковь, но медики и юристы выступают против запрета, пишет газета «Известия».

В материале уточняется, что сейчас для передачи ребенка от суррогатной мамы к родителям-«заказчикам» не требуется даже процедура усыновления. При этом в соответствии с Семейным кодексом РФ (ч. 4 ст. 51) биологические родители могут забрать новорожденного из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие, что часто становится поводом для шантажа биологических родителей суррогатными матерями.

По мнению сенатора, к услугам россиянок, вынашивающих «детей на заказ», все чаще прибегают иностранные пары.

На законодательном уровне такая «услуга» запрещена в Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, в отдельных штатах США. Наказание в случае нарушения закона несут врачи и посредники, а не родители и суррогатная мать, сообщает «Национальная служба новостей».