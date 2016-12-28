В России могут запретить передвижные цирки и зоопарки

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости ужесточения законодательства для передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.

- Ужесточения, на мой взгляд, требует законодательство в отношении различных передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях, а также в отношении граждан, которые используют животных для зарабатывания денег: фотографирование с ними туристов и так далее, — сказал Иванов на заседании Госсовета.

Он также предложил не делить животных на диких и домашних и выстроить систему по недопущению случаев, когда люди просто выкидывают на улицу надоевших зверей.

Руководство Московского зоопарка также поддержало данную инициативу, отметив, что передвижных зверинцев не может быть по определению из-за тяжелых условий обитания в них животных, сообщает «Национальная служба новостей».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Граждане РФ с 1 января смогут посещать Японию по упрощенной процедуре

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО