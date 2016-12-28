В России могут запретить передвижные цирки и зоопарки

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости ужесточения законодательства для передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.

- Ужесточения, на мой взгляд, требует законодательство в отношении различных передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях, а также в отношении граждан, которые используют животных для зарабатывания денег: фотографирование с ними туристов и так далее, — сказал Иванов на заседании Госсовета.

Он также предложил не делить животных на диких и домашних и выстроить систему по недопущению случаев, когда люди просто выкидывают на улицу надоевших зверей.

Руководство Московского зоопарка также поддержало данную инициативу, отметив, что передвижных зверинцев не может быть по определению из-за тяжелых условий обитания в них животных, сообщает «Национальная служба новостей».