В России могут запретить продажу куклы Барби

Ассоциация российских продавцов и производителей игрушек предложила учитывать религиозные и национальные аспекты. Игроки рынка не исключают, что кукла Барби, одетая по-европейски, может не вписаться в рамки многоконфессионального Евразийского экономического союза, сообщает Lenta.ru .

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) подготовила соответствующий отзыв «о безопасности игрушек», который проходит публичное обсуждение. В объединении считают, что данный документ недостаточно отражает «критерии риска, влияющие на нравственно-эмоциональное благополучие детей».

В ассоциации заметили, что в правилах не учтены религиозные, национальные и прочие особенности детей многонационального и многоконфессионального Евразийского экономического союза. К примеру, это касается куклы Барби. Эксперты сочли, что кукла одета по европейской моде, а открытая одежда не подходит ценностям мусульманского мира.

Новости по теме
Теги:
Места: США, Европа
Следующая новость Тело 20-летней девушки было найдено в центре столицы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО