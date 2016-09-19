В России могут запретить продажу куклы Барби

Ассоциация российских продавцов и производителей игрушек предложила учитывать религиозные и национальные аспекты. Игроки рынка не исключают, что кукла Барби, одетая по-европейски, может не вписаться в рамки многоконфессионального Евразийского экономического союза, сообщает Lenta.ru .

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) подготовила соответствующий отзыв «о безопасности игрушек», который проходит публичное обсуждение. В объединении считают, что данный документ недостаточно отражает «критерии риска, влияющие на нравственно-эмоциональное благополучие детей».

В ассоциации заметили, что в правилах не учтены религиозные, национальные и прочие особенности детей многонационального и многоконфессионального Евразийского экономического союза. К примеру, это касается куклы Барби. Эксперты сочли, что кукла одета по европейской моде, а открытая одежда не подходит ценностям мусульманского мира.