В России могут ввести присягу при получении гражданства

Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о введении присяги при получении гражданства России, переняв полезный опыт зарубежных стран.

Президент РФ предложил Госдуме подумать над этим. Спикер Вячеслав Володин пообещал изучить международный опыт в этом вопросе, чтобы грамотно внедрить его в России.

Также в Госдуме обещают проработать и текст присяги, отмечает Interfax.

Также президент заявил, что поддерживает предложение о внесении поправки в закон, которая будет отменять решение о предоставлении гражданства в случае осуждения гражданина за терроризм.