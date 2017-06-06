В России могут ввести присягу при получении гражданства
Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о введении присяги при получении гражданства России, переняв полезный опыт зарубежных стран.
Президент РФ предложил Госдуме подумать над этим. Спикер Вячеслав Володин пообещал изучить международный опыт в этом вопросе, чтобы грамотно внедрить его в России.
Также в Госдуме обещают проработать и текст присяги, отмечает Interfax.
Также президент заявил, что поддерживает предложение о внесении поправки в закон, которая будет отменять решение о предоставлении гражданства в случае осуждения гражданина за терроризм.
Следующая новость Хозяином дрейфующего лайнера в Черном море оказалась Россия
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии