В России могут привлечь за наживу на санкциях из-за рубежа
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.
Он не исключил введения уголовной ответственности, а также добавил, что в России все должны жить по российским законам.
Одновременно глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев заявил, что в нижней палате парламента не будут затягивать второе, основное, чтение законопроекта о контрсанкциях, в частности, США, передает Interfax.
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