В России могут появиться 14-летние бизнесмены

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Свинцов предложил позволить детям с 14 тел официально заниматься бизнесом.

По его мнению, необходимо учить детей свободно и честно заниматься предпринимательством.

Свинцов призвал с разрешения родителей позволить подросткам открывать свидетельство индивидуального предпринимателя, а также предложил освободить малолетних бизнесменов от налогов, если оборот компании не превышает 100 тысяч рублей в месяц.

Он также отметил, что многие депутаты были предпринимателями, а также рассказал, что сам в 13 лет продавал газеты, а в 14 лет мыл машины на улицах, посетовав, что сейчас это запрещено.

В качестве платформы бля детского бизнеса депутат предложил видеоблоги, отметив, что многие блогеры зарабатывают на рекламе других российских предпринимателей, которые не могут пробиться на телевизионные экраны, пишет «Парламентская газета».

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