В России могут повысить НДС до 21 процента

Минэкономразвития и Минфин РФ рассматривают возможность повышения налога на добавочную стоимость до 21 процента после 2018 года.

В качестве одной из возможностей перезапуска экономического роста в правительстве рассматривают варианты снижения страховых взносов, а выпадающие в результате доходы бюджета компенсировать косвенными налогами.

Автором изменений выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь глава Минфина Антон Силуанов в целом согласился с решением коллеги.

По данным газеты «Ведомости», основным вариантом является снижение страхового взноса до 21 процента и повышение НДС до 21 процента. Принимать решение будет президент РФ Владимир Путин.

До 2018 года в России действует мораторий на повышение налогов. Любые поправки к закону о налогах должны быть отражены в налоговой политике на ближайшие три года, сообщает Ura.ru.

В России НДС действует с 1 января 1992 года. Порядок исчисления налога и его уплаты первоначально был определен законом «О налоге на добавленную стоимость», с 2001 года регулируется главой 21 Налогового кодекса РФ.Максимальная ставка НДС в Российской Федерации после его введения составляла 28 процентов, затем была понижена до 20 процентов, а с 1 января 2004 года составляет 18 процентов.