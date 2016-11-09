В России могут подорожать табачные изделия
В правительстве России обсуждается вопрос об увеличение адвалорной части акциза, что может привести к существенному подорожанию табачной продукции в следующем году.
Предполагается, что акциз вырастет на полтора процента – с 13 до 14,5. Это обернется подорожанием пачки сигарет на 14-16 рублей, сообщает «Дни.ру» со ссылкой на «Коммерсант».
По мнению экспертов, рост цен на табачные изделия прежде всего отразится на курильщиках с низким и средним доходом. Они перейдут на более дешевую продукцию, в том числе и нелегальную.
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