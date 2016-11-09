В России могут подорожать табачные изделия

В правительстве России обсуждается вопрос об увеличение адвалорной части акциза, что может привести к существенному подорожанию табачной продукции в следующем году.

Предполагается, что акциз вырастет на полтора процента – с 13 до 14,5. Это обернется подорожанием пачки сигарет на 14-16 рублей, сообщает «Дни.ру» со ссылкой на «Коммерсант».

По мнению экспертов, рост цен на табачные изделия прежде всего отразится на курильщиках с низким и средним доходом. Они перейдут на более дешевую продукцию, в том числе и нелегальную.