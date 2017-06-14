В России могут лишить прав за помеху машине скорой помощи
Законопроект о лишении прав автовладельцев, не пропустивших на дороге машину скорой помощи, внесен на рассмотрение в Госдуме.
Депутат Ирина Яровая («Единая Россия») готова вынести обсуждение законопроекта в правовое поле.
По начальному документу, автовладельцев, не пропустивших машину скорой помощи, будут лишать водительских прав на срок от полутора до двух лет, отмечает «Известия».
При смерти пациента – нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В Уголовном кодексе может появиться новая статья - «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи».
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