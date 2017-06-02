В России лишились студентов еще два ВУЗа

Рособрнадзор запретил прием студентов в Байкальский гуманитарный институт в Иркутске и Институт международной торговли и права в Москве.

Московская академия экономики и права лишена государственной аккредитации частично.

ВУЗы не могут выдавать дипломы установленного российского образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву, а также принимать новых студентов, отмечает ТАСС.

В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, ВУЗ по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.