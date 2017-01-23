ЦБ России лишил лицензий два банка

Центробанк РФ отозвал лицензии у двух кредитных организаций – омского КБ «Сириус» и барнаульского «Тальменка-банка».

К этим банкам у регулятора возникли претензии в части соблюдения действующего российского законодательства и нормативных актов самого ЦБ, передает РИА «Новости».

В частности, «Тальменка-банк» уличен в несоблюдении закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Крое того, у кредитной организации отсутствовали резервы на случай потерь, что привело к полной потере собственного капитала.

Что касается «Сириуса», то данный банк не предоставлял ЦБ информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю.