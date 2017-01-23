ЦБ России лишил лицензий два банка
Центробанк РФ отозвал лицензии у двух кредитных организаций – омского КБ «Сириус» и барнаульского «Тальменка-банка».
К этим банкам у регулятора возникли претензии в части соблюдения действующего российского законодательства и нормативных актов самого ЦБ, передает РИА «Новости».
В частности, «Тальменка-банк» уличен в несоблюдении закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Крое того, у кредитной организации отсутствовали резервы на случай потерь, что привело к полной потере собственного капитала.
Что касается «Сириуса», то данный банк не предоставлял ЦБ информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю.
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