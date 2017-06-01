ВКС России ликвидировали 80 террористов в сирийской Ракке

ВКС России нанесли удар по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые пытались уйти из Ракки в ночь с 29 на 30 мая, сообщили в Минобороны РФ.

В результате были ликвидированы 80 боевиков, а также 17 пикапов с тяжелыми орудиями, восемь грузовиков с топливом и 36 принадлежавших террористам автомобилей.

Ранее военный источник Nation News в Сирии Тарек Халаби сообщил об обнаружении в освобожденном от боевиков городе Ат-Табка в сирийской провинции Ракка тайный тоннель, через который террористы получали снабжение.