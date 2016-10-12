В России до конца года запустят отечественный мессенджер «Аллё»

В России появится конкурент всемирно известным мессенджерам. WhatsApp, Viber, Skype и Telegram потеснит отечественная разработка под названием «Аллё». Запустить приложение готовится компания «Ростелеком».

Как сообщил ее президент Сергей Калугин, программа будет ориентирована на голосовое общение через сеть передачи данных. Отличительной чертой мессенджера станет привязка к номеру городского телефона.

В сентябре сообщалось, что «Ростелеком» готов потратить 43 миллиона рублей на создание защищенного мессенджера для общения чиновников. Компания даже подала соответствующую заявку в Институт развития интернета, напоминает «Лента.ру».