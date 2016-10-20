В России до конца 2016 года закроют порядка 100 филиалов вузов
До конца текущего года в РФ закроется около 100 филиалов университетов.
- В этом году несколько более аккуратно подходим к вопросу ликвидации и слияния высших учебных заведений и филиалов, тем не менее, по решению ученых советов до 2017 года порядка 100 филиалов планируется закрыть, - сказал замминистра образования и науки РФ Александр Повалко в Госдуме. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, решения принимались на уровне вузов.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева говорила, что процесс слияния вузов будет приостановлен.
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