В России изобрели антикариесные пломбы

Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совершили прорыв в стоматологии, сообщает РИА Новости.

Они создали особый наноматериал, который позволяет предотвратить развитие кариеса и практически навечно защитить зуб от микробов. Антибактериальная добавка может использоваться не только в составе пломбы, но и в других стоматологических материалах, продлевая срок службы имплантатов.

Технология уже применяется в клиниках «Росдент», а также в Кировской государственной медицинской академии.

Главный врач клиники "Росдент" и участник проекта Яков Карасенков рассказал, что ученые изучали свойства наночастиц, состоящих из оксидов титана, железа, цинка и еще некоторых металлов. Опыты показали, что эти частицы даже при весьма незначительных концентрациях могут убивать бактерии, действуя подобно антибиотикам или ферментам, которые организм вырабатывает для уничтожения микробов.