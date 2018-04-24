В России изменятся правила сдачи экзаменов на права
ГИБДД вновь изменит правила сдачи экзаменов на получение водительских прав, заявил главный госавтоинспектор России Михаил Черников.
По его словам, ведомство планирует объединить две части практического экзамена — езду на автодроме и в городе.
Как пишет «Коммерсант», с помощью объединения удастся понять, как будущий водитель умеет ориентироваться в транспортном потоке.
«Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность», — пояснил главный госавтоинспектор страны. Изменения должны быть согласованы до конца 2018 года, сообщает Ura.ru.
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