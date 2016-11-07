В России изменятся правила перевозки детей в автомобилях

В ведомстве МВД России предложили внести изменения в Правила дорожного движения, касающиеся процедуры перевозки детей автотранспортом.

Согласно новым поправкам, детей до семи лет можно будет перевозить на машине только в автомобильных креслах, детей возрастной категории от 7 до 11 лет в удерживающих креслах, используя в обязательном порядке ремни безопасности. Новые правила также предусматривают обязательное использование специальных удерживающих кресел и при перевозке детей на переднем сидении рядом с водителем.

Новые правила также касаются запрета на нахождение несовершеннолетних детей в автомобильном средстве передвижения без взрослых. По результатам рассмотрения проекта ПДД с новыми поправками уже к началу следующего года эти изменения вступят в силу, сообщается на странице информационного ресурса Oane.ws.