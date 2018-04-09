В России с 1 июля вырастут коммунальные платежи
С 1 июля коммунальные платежи вырастут в среднем на четыре процента, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.
По его словам, речь идет об одном из самых низких повышений в этой отрасли.
«Возможен рост в районе 4 процентов в среднем по стране и по ресурсам, за последние два-три года это одно из самых низких повышений в этой отрасли», — сказал он в интервью газете «Известия».
Кроме того, Мень отметил, что на территории каждого субъекта за повышением тарифов ЖКХ следят региональные представительства Федеральной антимонопольной службы, сообщает Life.
Следующая новость Белорусская свинина попала в России под запрет
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии