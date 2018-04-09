В России с 1 июля вырастут коммунальные платежи

С 1 июля коммунальные платежи вырастут в среднем на четыре процента, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

По его словам, речь идет об одном из самых низких повышений в этой отрасли.

«Возможен рост в районе 4 процентов в среднем по стране и по ресурсам, за последние два-три года это одно из самых низких повышений в этой отрасли», — сказал он в интервью газете «Известия».

Кроме того, Мень отметил, что на территории каждого субъекта за повышением тарифов ЖКХ следят региональные представительства Федеральной антимонопольной службы, сообщает Life.