В России исчезнут бумажные паспорта
В следующем году данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений россиян будут объединены в один общий документ.
Вполне вероятно, что в будущем общий идентификатор полностью заменит паспорта. Согласно данным СМИ, в новом документе будет храниться персональная информация клиентов, которая обычно предоставляется органам власти, банковским и другим финансовым организациям.
В том числе об операциях по вводу и выводу денег. Авторами инициативы выступает Банк России, Минкомсвязи и Минфин.
Если идея будет одобрена, каждому россиянину присвоят персональный уникальный номер, с помощью которого можно будет найти собственные данные, включая СНИЛС, в базах всех государственных учреждений, пишет «МК».
Следующая новость Названа средняя стоимость шашлыка в Подмосковье
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии