В России исчезнут бумажные паспорта

В следующем году данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений россиян будут объединены в один общий документ.

Вполне вероятно, что в будущем общий идентификатор полностью заменит паспорта. Согласно данным СМИ, в новом документе будет храниться персональная информация клиентов, которая обычно предоставляется органам власти, банковским и другим финансовым организациям.

В том числе об операциях по вводу и выводу денег. Авторами инициативы выступает Банк России, Минкомсвязи и Минфин.

Если идея будет одобрена, каждому россиянину присвоят персональный уникальный номер, с помощью которого можно будет найти собственные данные, включая СНИЛС, в базах всех государственных учреждений, пишет «МК».