В России исчезла одна из древнейших профессий

Профессия стенографиста признана в России невостребованной и была полностью ликвидирована.

Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Таким образом, должности «Секретарь-стенографист», «Стенографист» и «Заведующий машинописным бюро» упразднены и исключены из справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Кроме того, стоит начать волноваться нотариусам и юристам, так как прогнозы на будущее для этих профессии неутешительны. После автоматизации государственных услуг последует сокращение численности юристов.

Профессия журналиста также претерпит множество изменений, ведь бумажная пресса пользуется все меньшим спросом. Большинство людей предпочитает интернет-версию любимого издания.

Вместе с тем, по итогам 2017 года самыми востребованными в России оказались водители, сообщает «Федерал пресс».