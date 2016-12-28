В России идут испытания первого отечественного препарата от рака
В России начались испытания первого отечественного препарата, который показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом, заявила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
По ее словам, которые приводит «РИА Новости», сейчас идет вторая фаза клинических испытаний препарата. Во время первой фазы препарат показал хорошие результаты по борьбе с некоторыми злокачественными опухолями и их метастазами.
Скворцова отметила, что российские специалисты научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли.
Онкологические заболевания являются системными и затрагивают все органы и системы человека. Существует множество форм и вариантов течения рака.
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