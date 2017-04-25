В России хотят упростить получение гражданства

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым предложили законопроект, упрощающий получение гражданства РФ носителям русского языка.

Поправки дают право получения вида на жительство без заявления об отказе от иного гражданства.

«В последнее время ко мне на депутатский прием все чаще приходят люди, которые живут и хотят жить в России, свободно владеют русским языком, имеют здесь семьи, работу, но российское гражданство получить не могут, - объяснил журналистам Миронов. - Непреодолимым препятствием для этого становится процедура выхода из гражданства другого государства, что требуется по действующему закону для получения гражданства России».

«Отказ от гражданства иностранного государства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, если отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин либо в иных случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом», - отмечается в документе, предложенный партией «Справедливая Россия», сообщает RG.ru.

Депутаты не скрывают, что в первую очередь хотят помочь гражданам Украины, которые намерены стать россиянами.