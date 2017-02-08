В России хотят создать базу данных падений метеоритов

Отечественные ученые намерены разработать «банк последствий» - единую информационную систему о падении метеоритов на Землю.

В основу системы будет положена программа по предупреждению последствий землетрясений. С ее помощью можно будет производить расчеты последствий катастрофы в условиях ограниченного времени.

По словам научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова «банк последствий» позволит принимать быстрые и эффективные меры в случае угрозы из космоса.

Специалисты РАН уже получи грант на разработку системы, сообщают «Народные новости». Предполагается, что в перспективе она получит одобрение ООН и будет распространена по всему миру.