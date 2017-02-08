В России хотят создать базу данных падений метеоритов
Отечественные ученые намерены разработать «банк последствий» - единую информационную систему о падении метеоритов на Землю.
В основу системы будет положена программа по предупреждению последствий землетрясений. С ее помощью можно будет производить расчеты последствий катастрофы в условиях ограниченного времени.
По словам научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова «банк последствий» позволит принимать быстрые и эффективные меры в случае угрозы из космоса.
Специалисты РАН уже получи грант на разработку системы, сообщают «Народные новости». Предполагается, что в перспективе она получит одобрение ООН и будет распространена по всему миру.
Следующая новость СМИ узнали о гибели командира ополченцев «Гиви»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии