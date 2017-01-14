В России хотят отрегулировать использование электронных сигарет

Роспотребнадзор выступает за введение регулирования использования электронных сигарет. По утверждению ведомства, в них есть как никотин, так и другие токсичные химические вещества.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что продажа устройств для вейпинга не регулируется, из-за чего электронные сигареты популярны среди школьников и подростков, передает "Интерфакс".

Электронная сигарета - ингалятор специального назначения для личного пользования с аэрозольным генератором сверхмалой мощности. Использование электронных сигарет нередко называется вейпингом.