России грозит дефицит продуктов питания

Крупнейшие торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов питания в России.

Дело в том, что на сегодняшний день около 1,5 тысячи поставщиков продукции животного происхождения не подтвердили крупнейшему российскому ритейлеру Х5 Retail Group готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации.

Все производители животной продукции должны подключиться к системе и перейти на электронный документооборот до 1 июля текущего года, если это не будет сделано, то россиян могу ожидать пустые полки в магазинах.

Почти 35 процентов крупных поставщиков до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях, сообщает «Федерал пресс».