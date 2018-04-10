России грозит дефицит продуктов питания
Крупнейшие торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов питания в России.
Дело в том, что на сегодняшний день около 1,5 тысячи поставщиков продукции животного происхождения не подтвердили крупнейшему российскому ритейлеру Х5 Retail Group готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации.
Все производители животной продукции должны подключиться к системе и перейти на электронный документооборот до 1 июля текущего года, если это не будет сделано, то россиян могу ожидать пустые полки в магазинах.
Почти 35 процентов крупных поставщиков до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях, сообщает «Федерал пресс».
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