России грозит дефицит чая на фоне запрет поставок продукции растениеводства из Шри-Ланки, который вводится с 18 декабря, заявил президент ассоциации Росчайкофе Рамаз Чантурия.

По его словам, в течение ближайшего месяца ситуация будет под контролем, но если она не найдет разрешения, то в дальнейшем возможна серьезная дестабилизация.

При этом, по мнению представителя Росчайкофе, дестабилизация грозит как российскому, так и мировому рынку чая.

Чантурия также заявил, что не видит причин для дефицита сейчас, но в будущем запасы чая иссякнут и незамеченной эта проблема не останется ни для производителей, ни для потребителей.

Шри-Ланка занимает второе после Индии место среди поставщиков чая в Россию.

Россельхознадзор запретил поставки чая из Шри-Ланки в Россию из-за капрового жука, найденного в упаковочном материале.

Капровый жук является одним из самых опасных в мире многоядных вредителей запасов продукции растительного происхождения, сообщает «Интерфакс».