В России готовятся ввести акцизы на газировку
17 октября Совет по иностранным инвестициям обсудит введение акцизов на сладкие напитки. Такая мера должна снизить потребление россиянами "вредных" продуктов.
Еще в начале этого года власти начали обсуждать вопрос введения акцизов на пальмовое масло и некоторые продукты с высоким содержанием жиров и сахара.
Однако позже Минфин отказался от введения новых акцизов, поскольку не удалось до конца проработать это вопрос, сообщает РИА Новости.
Следующая новость Итальянские депутаты отдохнут летом в Крыму
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии