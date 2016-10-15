В России готовятся ввести акцизы на газировку

17 октября Совет по иностранным инвестициям обсудит введение акцизов на сладкие напитки. Такая мера должна снизить потребление россиянами "вредных" продуктов.

Еще в начале этого года власти начали обсуждать вопрос введения акцизов на пальмовое масло и некоторые продукты с высоким содержанием жиров и сахара.

Однако позже Минфин отказался от введения новых акцизов, поскольку не удалось до конца проработать это вопрос, сообщает РИА Новости.