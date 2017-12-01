В России готовят первый самолет с вертикальным взлетом

Российская частная компания «Napoleon Aero» разработала первый уникальный электро-самолет с вертикальным взлетом и посадкой.

Четырехместная машина под названием «VTOL» будет обладать полезной нагрузкой 400 кг и максимальным взлетным весом около 1,5 тонны.

Одной зарядки электро-самолета хватит на преодоление расстояния в 100 км.

Самолет оснастят двумя группами электродвигателей, одна из которых будет отвечать за подъем аппарата и создание вертикальной тяги, а вторая — за горизонтальный полет, сообщает «Известия».