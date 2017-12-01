В России готовят первый самолет с вертикальным взлетом
Российская частная компания «Napoleon Aero» разработала первый уникальный электро-самолет с вертикальным взлетом и посадкой.
Четырехместная машина под названием «VTOL» будет обладать полезной нагрузкой 400 кг и максимальным взлетным весом около 1,5 тонны.
Одной зарядки электро-самолета хватит на преодоление расстояния в 100 км.
Самолет оснастят двумя группами электродвигателей, одна из которых будет отвечать за подъем аппарата и создание вертикальной тяги, а вторая — за горизонтальный полет, сообщает «Известия».
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