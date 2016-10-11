В России готовится закон об уголовной ответственности за допинг

В России скоро вступит в силу закон об уголовной ответственности за допинг. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на форуме "Россия - спортивная держава".

Как заявил Дворкович, Россия взяла на себя обязательство исправить свои собственные недостатки в борьбе с допингом. Речь идет об ответственности за употребление допинга и его распространение.

Вице-премьер добавил, что Россия обеспечит большую независимость работе по борьбе с допингом, а также проведет необходимую пропагандистскую, научную и воспитательную работу, сообщает ТАСС.