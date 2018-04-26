В России готовится новая формула льгот на оплату ЖКХ
В России могут ограничить размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 15% от совокупного дохода семьи.
На получение субсидии от государства смогут претендовать семьи с доходами около 15 тысяч рублей, а не 10 тысяч, как сейчас.
Все точные цифры будут регулировать в каждом регионе отдельно.
Отмечается, что в большинстве регионов России на данный момент предельно допустимая доля совокупных доходов семьи на оплату «коммуналки» установлена в размере 22%.
Некоторые регионы эту планку уже снизили: в Якутии — до 15%, в Санкт-Петербурге — до 14%, в Москва — до 10%, сообщает Regnum.
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