МИД России готов организовать переговоры лидеров Палестины и Израиля

Москва готова организовать встречу лидера Палестины Махмуда Аббаса и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он пояснил, что российская сторона с прошлого года готова принять у себя переговорщиков и ждет, когда они договорятся о встрече, передает РИА «Новости».

Аббас и Нетаньяху ранее говорили о поддержке инициативы России по возобновлению мирных переговоров. Однако при этом они обвиняют друг друга в том, что сроки начала диалога до сих пор не согласованы.