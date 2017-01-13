МИД России готов организовать переговоры лидеров Палестины и Израиля
Москва готова организовать встречу лидера Палестины Махмуда Аббаса и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он пояснил, что российская сторона с прошлого года готова принять у себя переговорщиков и ждет, когда они договорятся о встрече, передает РИА «Новости».
Аббас и Нетаньяху ранее говорили о поддержке инициативы России по возобновлению мирных переговоров. Однако при этом они обвиняют друг друга в том, что сроки начала диалога до сих пор не согласованы.
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