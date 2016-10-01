В России на два года отменили экспортную пошлину на пшеницу

Члены правительства России отменили экспортную пошлину на пшеницу сроком на два года.

- У нас было решение на два года (отменить экспортную пошлину - ИФ), но мы ее не предполагаем возобновлять. Просто сами экспортеры просили дату установить, не знаю зачем. Я предлагал - бессрочно, но они сказали: «Нет, нам лучше определенность - что два года точно не будет (экспортной пошлины на пшеницу)», - цитирует вице-премьера РФ Аркадия Дворковича «Интерфакс».

Решение принято на форуме «Сочи-2016».

По его словам, через два года вряд ли власти вновь введут экспортную пошлину.

- Я практически уверен, что такого не будет. Ну, только если не будет какого-то форс-мажора, но это в любой сфере может произойти. Но принципиально - у нас нет планов вводить пошлину в какой-либо перспективе, - отметил чиновник.

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