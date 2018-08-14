В России добавят глубины на уроках информатики и физики

Школьники России получат более углубленные знания по информатике и физике, если через Министерство просвещения пройдет предложение добавить больше практических занятий по данным дисциплинам.

Речь идет о практике с применением современных технологий, включая робототехнику.

Документ с подобной инициативой от Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества планируют передать главе ведомства Ольге Васильевой.

В частности, предлагается обучать школьников написанию программ для работы беспилотников и иной роботизированной техники, сообщает «Народные новости».

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