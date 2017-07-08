В России в десятый раз встречают День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Основные торжества в честь этого праздника пройдут в Муроме, где жили святые Петр и Феврония, ставшие образцом семейного счастья.

По легенде, дочь бортника из Рязани Феврония вылечила муромского князя Петра. После этого они полюбили друг друга и поженились. Скончались Петр и Феврония в один день - 8 июля по новому стилю. Их тела, погребенные в разных местах, чудесным образом оказались вместе.

В 2008 году в Муроме предложили ввести новый праздник - День семьи, любви и верности. Госдума вместе с Советом Федерации одобрили эту инициативу. Оргкомитет празднования возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, сообщает ТАСС.

Символом этого дня является ромашка - полевой цветок, наиболее распространенный в это время года и символизирующий любовь и верность.

Центром празднования по традиции является город Муром. Жители и гости города смогут увидеть модный показ российских модельеров Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина, Дмитрия Симачева, познакомиться с ремеслами Древней Руси и выбрать один из символов Мурома - царь-калач. В Москве праздничная программа пройдет в музее «Царицыно».

Праздник смогут отметить и в 80 странах ближнего и дальнего зарубежья. В России День семьи, любви и верности пройдет в десятый раз.

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