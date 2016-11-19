МИД России даст ответ на объяснения Швейцарии по авиаинциденту
МИД РФ отреагирует на объяснения Швейцарии по поводу сближения истребителей страны с российским правительственным самолетом. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что МИД не оставил без внимания сообщения СМИ об инциденте и ожидает объяснений швейцарской стороны, которые запросило российское посольство в стране.
«Мы ждем объяснений и соответствующим образом на них прореагируем, когда они будут даны», - цитирует РИА «Новости» слова Захаровой эфире телеканала «Россия 24».
Представитель МИД подчеркнула, что поведение швейцарских пилотов, допустивших опасное сближение с российским спецбортом, вызвало у его пассажиров особое беспокойство.
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