В России дали объяснение жуткой экологии Иркутской области

Начальник отдела государственной экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии региона Любовь Афанасьева рассказала о причинах испорченной экологии в Иркутской области.

По ее словам, основная причина высокого уровня загрязнения воздуха в ряде городов Иркутской области объясняется сосредоточенностью вредных промышленных производств и огромным количеством транспорта, который обслуживает эти предприятия.

На днях Минприроды РФ опубликовало топ-20 самых загрязненных городов России, куда попали сразу 5 географических точек Иркутской области – города Братск, Зима, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

Также среди особенностей региона названо и климатическая составляющая - вредные вещества слабо рассеиваются, скапливаясь в воздухе над небольшой территорией, отмечает РИА Новости.