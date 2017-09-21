В России дали объяснение жуткой экологии Иркутской области

Начальник отдела государственной экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии региона Любовь Афанасьева рассказала о причинах испорченной экологии в Иркутской области.

По ее словам, основная причина высокого уровня загрязнения воздуха в ряде городов Иркутской области объясняется сосредоточенностью вредных промышленных производств и огромным количеством транспорта, который обслуживает эти предприятия.

На днях Минприроды РФ опубликовало топ-20 самых загрязненных городов России, куда попали сразу 5 географических точек Иркутской области – города Братск, Зима, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

Также среди особенностей региона названо и климатическая составляющая - вредные вещества слабо рассеиваются, скапливаясь в воздухе над небольшой территорией, отмечает РИА Новости.

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