В России чипируют трудовых мигрантов
Мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, могут начать чипировать.
С таким предложением выступил екатеринбургский депутат от «Единой России» Максим Иванов.
По его мнению, трудовые мигранты обязаны носить специальные браслеты с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, здоровье.
В качестве необходимости таких мер Иванов привел статистику за 2017 год, согласно которой, МВД России выявило более 136 тысяч правонарушений в сфере миграции.
Нововведение же, по его представлению, повысит эффективность контроля в этой сфере.
Ранее в России предложили ввести балльную систему отбора мигрантов, а также выдачу специальных карт по аналогии с американской Green card, сообщает Ura.ru.
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