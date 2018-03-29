В России чипируют трудовых мигрантов

Мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, могут начать чипировать.

С таким предложением выступил екатеринбургский депутат от «Единой России» Максим Иванов.

По его мнению, трудовые мигранты обязаны носить специальные браслеты с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, здоровье.

В качестве необходимости таких мер Иванов привел статистику за 2017 год, согласно которой, МВД России выявило более 136 тысяч правонарушений в сфере миграции.

Нововведение же, по его представлению, повысит эффективность контроля в этой сфере.

Ранее в России предложили ввести балльную систему отбора мигрантов, а также выдачу специальных карт по аналогии с американской Green card, сообщает Ura.ru.