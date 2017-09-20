В России на четверть выросло производство легковых авто

В последний месяц лета показатели отечественного автопрома пошли в гору.

Согласно данным Росстата, производство легковых автомобилей выросло на 24,9% по сравнению с прошлым годом. Было выпущено 109 тысяч машин.

Увеличилось также производство грузовых автомобилей. Ведомство отмечает, что рост составил 30% - с конвейера сошли 12,5 тысячи машин, сообщает «Экономика сегодня».