В России будут продавать только йодированную соль

Министерство здравоохранения предлагает продавать в России исключительно йодированную соль. Медики сетуют на то, что у граждан страны наблюдается дефицит йода в организме.

Данные "Эндокринологического научного центра" говорят о том, что среднестатистическое потребление йода для россиянина составляет около 80-100 мкг в сутки, при том, что необходимый минимум - 150-250.

"Делать выбор между обычной и йодированной солью - это то же самое, что размышлять о том, пить из лужи или из крана. Человек не должен задумываться о том, содержится в соли йод или нет", - так считает завкафедрой эндокринологии лечебного факультета Первого МГМУ имени Сеченова Валентин Фадеев.

Сейчас Минздрав работает над соответствующим законопроектом. Когда из магазинов исчезнет обычная соль, пока неизвестно. Между тем, законы о повсеместном йодировании соли приняты уже более чем в 110 странах мира. Россия в их число пока не входит, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Кандидат в вице-президенты США назвал Россию "медведем"

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО