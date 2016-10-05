В России будут продавать только йодированную соль

Министерство здравоохранения предлагает продавать в России исключительно йодированную соль. Медики сетуют на то, что у граждан страны наблюдается дефицит йода в организме.

Данные "Эндокринологического научного центра" говорят о том, что среднестатистическое потребление йода для россиянина составляет около 80-100 мкг в сутки, при том, что необходимый минимум - 150-250.

"Делать выбор между обычной и йодированной солью - это то же самое, что размышлять о том, пить из лужи или из крана. Человек не должен задумываться о том, содержится в соли йод или нет", - так считает завкафедрой эндокринологии лечебного факультета Первого МГМУ имени Сеченова Валентин Фадеев.

Сейчас Минздрав работает над соответствующим законопроектом. Когда из магазинов исчезнет обычная соль, пока неизвестно. Между тем, законы о повсеместном йодировании соли приняты уже более чем в 110 странах мира. Россия в их число пока не входит, сообщает ТАСС.